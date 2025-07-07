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لبنان

إرتفاع منسوب الخوف جنوباً

Lebanon 24
07-07-2025 | 17:12
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ارتفع منسوب المخاوف جنوباً، مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية عشية وصول الموفد الاميركي الى بيروت لتسلُّم الجواب اللبناني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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