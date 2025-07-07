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لبنان

"الورشة القضائية" تنطلق وحل لعقدة النائب العام المالي

Lebanon 24
07-07-2025 | 22:19
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كتب طوني كرم في" نداء الوطن":زيارة، هي الأولى بالشكل والمضمون، قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى العدلية، حاملاً رسالة دعم واضحة للقضاء في توقيت بالغ الدقة، مع تصاعد استدعاءات وملاحقات تطال وزراء وموظفين كبارًا. وتزامنت الزيارة مع فك عقدة تعيين النائب العام المالي وانكباب مجلس القضاء الأعلى على إنجاز ورشة تشكيلات شاملة، تكرّس مشهدًا قضائيًا استثنائيًا بعد مسار طويل من التجاذبات السياسيّة.
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نجحت الاتصالات الحميدة في إخراج موضوع تعيين النائب العام المالي من دائرة التحدي، بعد لقاءات هدفت إلى تذليل التشنجات بين وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حرص بدوره وفق المعلومات على ضمان الانتظام المطلوب في العدلية، ما أفضى إلى توافق على توجّه وزير العدل إلى طرح تعيين القاضي ماهر شعيتو، الذي حظي بتزكية، من بين عدد من زملائه الكبار، نائبًا عامًا ماليًا داخل مجلس الوزراء، منهيًا بذلك مرحلة مراوحة كادت تؤخر تعيين نائب عام مالي بالأصالة.
التعيينات التي تمكَن وزير العدل عادل نصار من إقرارها في مجلس الوزراء، ساعدت في إعادة إطلاق حركة مجلس القضاء الأعلى بعد جمود طويل. بموازاة انشغال السلطة التنفيذية بتعيين سبعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، بينهم مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ورئيس هيئة التفتيش القاضي أيمن عويدات، استطاع مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول سهيل عبود، القيام بتشكيلات جزئية شملت تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز ورؤساء غرف الاستئناف. وقد استكمل الرئيس الأول عبود عقد المجلس بكامل أعضائه، بدعوة إلى انتخاب رئيسَيْن من بين رؤساء محكمة التمييز، في إطار سعي واضح لإعادة انتظام عمل مجلس القضاء الأعلى، ووضعه على السكة الصحيحة.
ووفق المعلومات "فإن مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعات مفتوحة بوتيرة عالية، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية (حيث سُجل اجتماعه يوم أمس، الإثنين، رغم إقفال الإدارات لمناسبة عاشوراء)، في إطار سباق مع الوقت لإنجاز ورشة كاملة للنهوض في القضاء، وتفعيل عمله مع وضع التشكيلات القضائية الشاملة موضع التنفيذ، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن لا يتجاوز تاريخ صدور التشكيلات العشرين من تموز الجاري، تمهيداً لمواكبة فتح ومتابعة التحقيقات في الملفات الحساسة التي يلاحقها القضاء، لا سيما تلك المرتبطة بشبهات هدر المال العام والفساد مع إطلاق انتظام عمل المحاكم مطلع السنة القضائية في منتصف أيلول.
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