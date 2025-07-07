برّاك المبتسم: السلاح أو الفوضى!

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كتب في" الجمهوربة": الجميع كان ينتظر أن يطلق برّاك مواقف غاضبة، سلبية وتهديدية واضحة، ضدّ «الحزب » والدولة، لكنّه كان أذكى بكثير ووجّه تهديداته بسلاسة، وقد أدركها الذين يقرأون جيداً:-1 هو شرعن إطلاق يَد في تنفيذ قرار وقف النار كما تريد.-2 هو مهّد لعزل عن مسار التغيير الحتمي الذي يشهده .-3 هو برّر الضغوط العنيفة التي سيتعرّض لها « » والدولة .-4 وهذا الأخطر، هو فتح الباب لبروز التناقضات الداخلية حول ملف السلاح.لقد تزامن وجود برّاك في مع وجود في ضيافة في ، حيث الأساسي يبدأ بملف ونفوذها الإقليمي،ويتشعّب إلى الملفات الشرق أوسطية الأخرى التي تتفرّع منه، بما في ذلك ملف «حزب الله » وسلاحه في لبنان.وأجواء قمة ترامب - الحالية، التي تتمّ بعد الضربة المشتركة التي تلقّتها إيران، هي أفضل بكثير من أجواء القمة السابقة التي سادها التوتر. وفي تقدير ديبلوماسيِّين أنّ التفاهم – الأميركي سيتجلّى في لبنان تكاملاً في التنسيق. فبعد الردّ اللبناني السلبي على الورقة الأميركية، بات وارداً أن توسع إسرائيل إطار حربها على «حزب الله »، فيما يزيد الأميركيّون، توازياً، الضغط إلى حدوده القصوى على الدولة.ويرى هؤلاء الديبلوماسيّون أنّ إسرائيل ستطلق يدها في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهم يستندون في ذلك إلى تراجع قدرات إيران بعد تدمير جزء ملحوظمن منشآتها النووية وقواعدها الصاروخية ومقوّمات اقتصادها الاستراتيجية.