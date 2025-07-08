صباح اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

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تشهد عدد من الطرقات زحمة سير، الثلاثاء.وحسب المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه وباتجاه انفاق .كما يشهد اوتوستراد باتجاه ذوق مكايل، حركة مرور كثيفة، وكذلك، فإنّ الحركة كثيفة من باتجاه جونية، وعلى اوتوستراد الضبية باتجاه .