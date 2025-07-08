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لبنان

صباح اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
08-07-2025 | 00:22
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تشهد عدد من الطرقات زحمة سير، صباح اليوم الثلاثاء.
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وحسب غرفة التحكم المروري، فإنّ حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الاوزاعي وباتجاه انفاق المطار.

كما يشهد اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل، حركة مرور كثيفة، وكذلك، فإنّ الحركة كثيفة  من طبرجا باتجاه جونية، وعلى اوتوستراد الضبية باتجاه نهر الموت.
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