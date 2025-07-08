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لبنان
بالصور.. مياه حمراء في بحر طرابلس
Lebanon 24
08-07-2025
|
00:42
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رُصد
صباح اليوم
، تدفق مياه حمراء من مجرور مقابل
مدرسة مار الياس
في بحر الميناء -
طرابلس
، ما أدى إلى تغيّر لون البحر إلى الأحمر، في ظاهرة متكررة تثير قلق الأهالي، حسب مندوبة "
لبنان24
".
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ويُرجح أن يكون السبب تسرب مواد ملوثة أو ظاهرة طبيعية كتكاثر الطحالب خاصة وأن الحالة تكررت سابقاً في نفس الموقع.
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