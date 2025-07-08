Advertisement

لبنان

بالصور.. مياه حمراء في بحر طرابلس

Lebanon 24
08-07-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1388285-638875579166366269.png
Doc-P-1388285-638875579166366269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رُصد صباح اليوم، تدفق مياه حمراء من مجرور مقابل مدرسة مار الياس في بحر الميناء - طرابلس، ما أدى إلى تغيّر لون البحر إلى الأحمر، في ظاهرة متكررة تثير قلق الأهالي، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

ويُرجح أن يكون السبب تسرب مواد ملوثة أو ظاهرة طبيعية كتكاثر الطحالب خاصة وأن الحالة تكررت سابقاً في نفس الموقع.

 
مواضيع ذات صلة
بالصور: مشهد غريب في طرابلس.. البحر تحوّل إلى اللون الأحمر
lebanon 24
08/07/2025 10:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بدأ فريق من الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع الجيش بورشة ترميم لمحطة مياه الوزاني التي فجرها العدو الإسرائيلي خلال العدوان الأخير
lebanon 24
08/07/2025 10:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ختم محلين لسوريين بالشمع الأحمر
lebanon 24
08/07/2025 10:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. احتراق "باصات" في طرابلس
lebanon 24
08/07/2025 10:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:33 | 2025-07-08
03:28 | 2025-07-08
03:28 | 2025-07-08
03:24 | 2025-07-08
03:15 | 2025-07-08
03:08 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24