بالصور.. مياه حمراء في بحر طرابلس

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رُصد ، تدفق مياه حمراء من مجرور مقابل في بحر الميناء - ، ما أدى إلى تغيّر لون البحر إلى الأحمر، في ظاهرة متكررة تثير قلق الأهالي، حسب مندوبة " ".ويُرجح أن يكون السبب تسرب مواد ملوثة أو ظاهرة طبيعية كتكاثر الطحالب خاصة وأن الحالة تكررت سابقاً في نفس الموقع.