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لبنان

قنبلة وإطلاق نار في التبانة فجرًا.. إليكم ما حصل (صور)

Lebanon 24
08-07-2025 | 01:11
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شهدت منطقة التبانة جانب حلويات القناعة عند الساعة الثالثة فجراً إلقاء قنبلة يدوية وإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أثار حالة من الهلع بين الأهالي وألحق أضراراً مادية بعدد من السيارات دون تسجيل إصابات بشرية، حسب مندوبة "لبنان24".
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وأفادت المعلومات عن أنّ القوى الامنية حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 
ورجّحت المصادر أن الحادث مرتبط بإشكال وقع ليلًا بين شخصين أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري.
 
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