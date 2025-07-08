قنبلة وإطلاق نار في التبانة فجرًا.. إليكم ما حصل (صور)

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شهدت منطقة جانب حلويات القناعة عند الساعة الثالثة فجراً إلقاء وإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أثار حالة من الهلع بين الأهالي وألحق أضراراً مادية بعدد من السيارات دون تسجيل إصابات بشرية، حسب مندوبة " ".وأفادت المعلومات عن أنّ القوى الامنية حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.