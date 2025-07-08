هذا ما تضمنه الرد اللبناني على ورقة برّاك

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قال مصدر إستشاري بارز إن كتاب رد على ورقة الموفد الرئاسي توم يتألف من سبع صفحات قدمت من قبل رئيس الجمهورية الى براك تحت إسم "ورقة ". وفي أساس مضمون الورقة رغبة وسعي الدولة الى حصرية السلاح، كل السلاح وسلاح " " أينما وجد على الأراضي .الورقة تضمنت عددا من الصفحات تتحدث عن ترسيم وضبط الحدود من الجانبين السوري والإسرائيلي ، كما عن الإصلاح الإداري والمالي والقضائي ومواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك .المصدر ختم أن الأهم حالياً ليس موجود أبدًا ضمن هذه الورقة وهو موقف أو جواب "حزب الله" على تسليم السلاح ، ويُعتقد ان سلم إلى براك ملاحظات "الحزب "بعدما أخذ على عاتقه هذا الأمر.