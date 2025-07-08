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لبنان

هذا ما تضمنه الرد اللبناني على ورقة برّاك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 01:15
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قال  مصدر إستشاري بارز إن كتاب رد لبنان على ورقة الموفد  الرئاسي الاميركي توم براك يتألف من سبع  صفحات قدمت من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى براك تحت إسم "ورقة الدولة اللبنانية". وفي أساس مضمون الورقة  رغبة وسعي الدولة الى حصرية السلاح، كل السلاح وسلاح "حزب الله" أينما وجد على الأراضي اللبنانية .
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الورقة تضمنت عددا من الصفحات تتحدث عن ترسيم وضبط الحدود من الجانبين السوري والإسرائيلي ، كما عن الإصلاح الإداري والمالي والقضائي ومواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك .
المصدر ختم أن الأهم حالياً ليس موجود أبدًا ضمن هذه الورقة وهو موقف أو جواب "حزب الله" على تسليم السلاح ، ويُعتقد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سلم إلى براك ملاحظات "الحزب "بعدما أخذ على عاتقه هذا الأمر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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