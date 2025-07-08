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لبنان

حادث سير يتسبب بزحمة خانقة في الجية باتجاه بيروت

Lebanon 24
08-07-2025 | 01:20
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تسبب حادث سير على المسلك الغربي من أوتوستراد الجية، باتجاه صيدا - بيروت، بزحمة سير خانقة صباح اليوم، وفق ما أفادت به مندوية "لبنان24".
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