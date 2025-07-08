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لبنان
التلويح بالانسحاب من الحكومة: تصعيد مرتبط بملف السلاح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-07-2025
|
01:30
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كشفت مصادر سياسية مطلعة أن أحد الأحزاب
اللبنانية
البارزة يدرس جدياً خيار التلويح بالانسحاب من الحكومة، في خطوة وصفت بأنها تصعيد سياسي يستهدف الضغط على
العهد
، المتمثل برئيسي الجمهورية والحكومة، من أجل حسم ملف سلاح "
حزب الله
" وعدم الاستمرار في مقاربته كملف تفاوضي طويل الأمد.
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ويأتي هذا التوجّه في وقتٍ لفتت فيه تصريحات الموفد الأميركي توماس برّاك الانتباه، حيث اعتبرتها بعض الأوساط إيجابية من حيث الشكل، إلا أن مصادر سياسية رأت فيها إشارات ضمنية إلى ضرورة التمايز داخل
الحكومة اللبنانية
، ودفع القوى المناهضة لسلاح "الحزب" إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن خطوة التلويح بالانسحاب، في حال ثبوتها، قد لا تكون منفصلة عن هذا المناخ، بل تُفهم على أنها محاولة لملاقاة الخطاب الدولي بدينامية داخلية أكثر وضوحاً، والضغط على الرئاسة والحكومة لوضع جدول زمني واضح لمعالجة هذا الملف الخلافي، بعيداً عن منطق التريّث والمراوحة.
وتضيف المصادر أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد داخل الحزب المعني، لكنه بات مطروحاً على طاولة البحث بجدية، وسط مشاورات داخلية ترصد التوقيت ومدى فاعلية الخطوة إذا ما تقرّر المضي بها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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