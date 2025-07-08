"حزب الله" لم يستنفر

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خلافا لما تناولته بعض ، نفت مصادر مطلعة في " " رفع مستوى الاستنفار بعد انتهاء .وأكدت المصادر أن الحزب لم يغير استعداداته الأمنية أو العسكرية، ولا توجد أي تحركات استثنائية تحسبًا لضربة إسرائيلية تستهدفه أو تستهدف قيادته.وأوضحت أن"الحزب"مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي وفق الظروف المعتادة، مع الحفاظ على يقظته المعتادة في مواجهة أي تهديدات محتملة، من دون أي تصعيد غير مبرر.يأتي هذا النفي في وقت تزايدت التكهنات الإعلامية بشأن احتمال حصول تصعيد عسكري قريب.