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لبنان

"حزب الله" لم يستنفر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 01:45
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خلافا لما تناولته بعض وسائل الإعلام، نفت مصادر مطلعة في "حزب الله" رفع مستوى الاستنفار بعد انتهاء ذكرى عاشوراء.
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وأكدت المصادر أن الحزب لم يغير استعداداته الأمنية أو العسكرية، ولا توجد أي تحركات استثنائية تحسبًا لضربة إسرائيلية تستهدفه أو تستهدف قيادته.
وأوضحت أن"الحزب"مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي وفق الظروف المعتادة، مع الحفاظ على يقظته المعتادة في مواجهة أي تهديدات محتملة، من دون أي تصعيد غير مبرر.
يأتي هذا النفي في وقت تزايدت التكهنات الإعلامية بشأن احتمال حصول تصعيد عسكري قريب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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