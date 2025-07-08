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لبنان

الامتحانات الرسمية اللبنانية في قطر والكونغو ايضا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 02:15
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أشاد مصدر تربوي بعمل وزارة التربية وآدائها في ما خص الإمتحانات الرسمية لهذا للعام منوهاً بالجهود التي تقوم بها اللجان المشرفة على الإمتحانات ، مبدياً إعجابه بعمل البعثة التربوية التي غادرت الى دولة قطر من أجل تنظيم الإمتحانات الرسمية اللبنانية هناك لحوالي 100 تلميذ درسوا الباكالوريا اللبنانية ، كما أن هناك فريق عمل من الوزارة ذهب أيضاً الى أفريقيا وبالتحديد الى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو من أجل إجراء إمتحانات للتلامذة أيضاً.
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ولفت المصدر الى أن الأعباء المالية للوفود هي على عاتق المدارس وليس على عاتق الدولة اللبنانية ، متمنياً أن تتوسع هذه المبادرات في السنوات المقبلة من أجل تسهيل حياة المواطن اللبناني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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