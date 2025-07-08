الامتحانات الرسمية اللبنانية في قطر والكونغو ايضا

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أشاد مصدر تربوي بعمل وزارة التربية وآدائها في ما خص الإمتحانات الرسمية لهذا للعام منوهاً بالجهود التي تقوم بها اللجان المشرفة على الإمتحانات ، مبدياً إعجابه بعمل البعثة التربوية التي غادرت الى من أجل تنظيم الإمتحانات الرسمية هناك لحوالي 100 تلميذ درسوا الباكالوريا اللبنانية ، كما أن هناك فريق عمل من الوزارة ذهب أيضاً الى وبالتحديد الى كينشاسا عاصمة من أجل إجراء إمتحانات للتلامذة أيضاً.ولفت المصدر الى أن الأعباء المالية للوفود هي على عاتق المدارس وليس على عاتق ، متمنياً أن تتوسع هذه المبادرات في السنوات المقبلة من أجل تسهيل حياة المواطن اللبناني.