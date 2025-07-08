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لبنان

نصر مجاني لـ"الحزب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 02:45
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تعرض نواب وقياديون معارضون ل"حزب الله" لانتقادات واسعة من مقربين منهم عقب مواقفهم الانفعالية والغاضبة التي أظهروها بعد زيارة وتصريحات المبعوث الأميركي إلى لبنان توم براك.
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وأكدت مصادر مقرّبة أن هذا النقد جاء من داخل الدوائر السياسية نفسها، حيث اعتبر بعض المقرّبين أن ردود الفعل الإعلامية المتسرعة وغير المتزنة تمنح حزب الله "نصرًا مجانيًا" عبر استغلالها لتقوية موقفه السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن الانفعالية الزائدة في التعاطي مع زيارة براك قد تُضعف فرص الحوار الوطني وتزيد من تعقيد المشهد السياسي اللبناني، مما يهدد الاستقرار الداخلي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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