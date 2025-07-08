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لبنان

جعجع استقبل براك ليلا: مطلب جمع كل سلاح غير شرعي مطلب أساسي

Lebanon 24
08-07-2025 | 01:57
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا ليلًا  في دارتهما في معراب، الموفد الرئاسي الأميركي السيد توماس برّاك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون واثنان من مساعديه، في حضور: عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" الدكتور جوزيف جبيلي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
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تناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، وأكد جعجع أن "مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينيًا أكان أم لبنانيًا، من الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان". وشدد على أنه "من دون حل كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان".

بعد جولة مناقشات حول هذا الموضوع ومواضيع متفرقة في لبنان والشرق الأوسط، تناول برّاك والوفد المرافق العشاء إلى مائدة جعجع وعقيلته، حيث استكملوا مناقشاتهم حول المواضيع المطروحة.
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