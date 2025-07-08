جعجع استقبل براك ليلا: مطلب جمع كل سلاح غير شرعي مطلب أساسي

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استقبل " " وعقيلته النائبة ليلًا في دارتهما في معراب، الموفد الرئاسي الأميركي السيد توماس برّاك ترافقه سفيرة الأميركية في ليزا واثنان من مساعديه، في حضور: عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات " الدكتور ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.تناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، وأكد أن "مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينيًا أكان أم لبنانيًا، من هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان". وشدد على أنه "من دون حل كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان".بعد جولة مناقشات حول هذا الموضوع ومواضيع متفرقة في لبنان والشرق الأوسط، تناول برّاك والوفد المرافق العشاء إلى مائدة جعجع وعقيلته، حيث استكملوا مناقشاتهم حول المواضيع المطروحة.