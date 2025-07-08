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لبنان

اعتصام لموظفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:00
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اعتصم موظفو مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أمام مكتب المدير العام الدكتور جهاد سعادة، وأقفلوا الممرات المؤدية إلى مكاتب الإدارة العامة، وذلك احتجاجا على  مرور أكثر من شهرين دون  قبض رواتبهم.
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