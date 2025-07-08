تراجع في سعر صفيحة البنزين صباح اليوم.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 5 ألاف ليرة، فيما ارتفاع سعر المازوت 13 ألف ليرة والغاز 35 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.575.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.615.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.574.000 ليرة لبنانية: 966.000 ليرة لبنانية