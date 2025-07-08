Advertisement

لبنان

هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
08-07-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1388336-638875640245817009.jpg
Doc-P-1388336-638875640245817009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كانت لافتة النبرة الإيجابية التي تحدّث به الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك تجاه "حزب الله"، أمس الإثنين، وذلك حينما أكد أن الأخير هو "حزب سياسي"، فيما مسألة معالجة ملف سلاحه تقعُ على عاتق اللبنانيين وحدهم.
Advertisement
في الواقع، قد يكونُ كلام "برّاك" بمثابة فرصة لـ"حزب الله" لالتقاط أنفاسه، ذلك أنه يريدُ أن يكون مطلب الحل لسلاحهِ شأن لبنانيّ وليس بناء لقرارات أميركية مباشرة تُفرض على لبنان. هنا، بشكلٍ أو بآخر، استطاع الحزب تحقيق هذا الشرط من خلال إقرار برّاك بأن الحل للسلاح هو شأن داخلي لبناني، لكن هذا الأمر سيعني أبعاداً أساسية.. فما هي؟
بشكلٍ بديهي، يمكن الاستنتاجُ من كلام برّاك أن واشنطن رمت الكرة في ملعب اللبنانيين بمسألة السلاح. النقطة هذه محورية، لكن ما سبقها هو أمر أهم وأساسه أن واشنطن استطاعت إنتزاعَ ثابتة جوهرية وهي أنّ دور "حزب الله" الهجومي تجاه إسرائيل لم يعُد قائماً، أولاً لأن الضربات التي تلقاها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه جعلتهُ في موقع ضعيف، وثانياً لأن قدرته على افتعال حرب تُورط بيئته في دمار جديد باتت ضئيلة. أما الأمر الثالث والأهم فهو أنَّ "حزب الله" بات يتحدث بـ"نبرة الدفاع" وليس بـ"نبرة الهجوم"، أي أن سيناريوهات الماضي المرتبطة بتهديد إسرائيل واقتحامها دُفنت مع التاريخ.
على هذا الأساس، تتحدّث واشنطن بـ"أريحية" عن منح لبنان المجال لمعالجة مسألة السلاح، وفق ما تقول مصادر سياسية، فالآلية لذلك يمكن للبنان أن يضعها ومن دون أي سقوفٍ زمنية، على أن يتصل ذلك بحوارٍ داخلي يُوصل البلاد إلى صيغة مُشتركة لا يعترض عليها "حزب الله" وتنقلُ رسالة للخارج مفادها أنّ ملف سلاح "الحزب" قد سلك طريق الحل ولم يعُد مستخدماً لمهاجمة إسرائيل بل للدفاع، أي وفق الصيغة القديمة التي كان يسير عليها "حزب الله" عام 2006 وقبل ذلك.
في المُقابل، فإنَّ ربط حل ملف السلاح بـ"قرار داخلي" سينطوي أيضاً على مخاطر مختلفة أبرزها ألا يتفق الأفرقاء الأساسيون مع "الحزب" على آلية النزع المُنتظرة، ما قد يولد نزاعاً داخلياً يُعطل البلاد والحياة الدستورية. أيضاً، من السيناريوهات المطروحة أن يُبادر "حزب الله" إلى الالتفاف على قرار تسليم السلاح ويعتمد مناورة "مراكمة القوة" أو أقله عدم تسليم كل ما هو خاص به، وبالتالي الحفاظ على ترسانة عسكريّة "سرية" ذلك أنَّ التدقيق اللبناني قد لا يكون شديداً خصوصاً في مناطق خارج جنوب لبنان وبعيدة عن منطقة جنوب الليطاني التي يُفترض موجب القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عام 2024، أن تكون خالية من أي سلاح باستثناء سلاح الجيش وقوات "اليونيفيل".
على هذا الأساس ستكون الرقابة الأميركية، فمسألة إعطاء الدولة الحيز لمعالجة السلاح لا يعني أن المتابعة الدقيقة ستنتفي. كلام برّاك بشكل مباشر يؤكد أن لبنان وُضع تحت الرصد الحرِج، في حين أنَّ أي خطوة لإضعاف "حزب الله" ودفعه نحو التسليم بالشروط، قد تكون مقترنة بشن إسرائيل اعتداءات جديدة. هذا الأمر غير مُستبعد لدى الأميركيين حتى وإن لم يُصرحوا بذلك، في حين أن تل أبيب تمارس مراراً وتكراراً مؤخراً تهديد لبنان وسط استمرار بقائها داخل الأراضي الجنوبية من خلال 5 نقاط حدودية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله "وقائد الجيش: نظرة ايجابية
lebanon 24
08/07/2025 14:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّ لافت يكشفه "حزب الله"
lebanon 24
08/07/2025 14:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة عون: تسليم سلاح "حزب الله" الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الاعتداءات
lebanon 24
08/07/2025 14:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجناح العسكري لـ"حزب الله" يؤخر"حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
08/07/2025 14:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-08
06:55 | 2025-07-08
06:39 | 2025-07-08
06:24 | 2025-07-08
06:02 | 2025-07-08
05:56 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24