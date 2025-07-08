Advertisement

لبنان

وزارة الصحة تغطي علاج جرحى مرفأ بيروت 100٪

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1388351-638875663328965261.png
Doc-P-1388351-638875663328965261.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد بيان صادر عن اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت عن أنّه "بالتعاون والتنسيق بين تجمعنا ووزارة الصحة اللبنانية، وبعد عرض معاناة وأوضاع جرحى الانفجار بشكل مفصل، اتخذ معالي وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين قرارًا يقضي بتغطية علاج جرحى الانفجار على نفقة وزارة الصحة بنسبة 100٪".
Advertisement

أضاف البيان:" كما أبدت الوزارة استعدادها، بالتعاون مع بعض الجهات المانحة، لتأمين الغيارات الطبية ("بروتيز") وما يلزم من مستلزمات علاجية ومساعدات خاصة، وذلك في انتظار إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تجمعنا إلى مجلس النواب، والهادف إلى مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش".
مواضيع ذات صلة
الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
lebanon 24
08/07/2025 14:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: نثني على خطوة وزير الصحة تغطية كلفة زرع الكلى للأطفال
lebanon 24
08/07/2025 14:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حطيط: وزير الصحة سيصدر قرارا بعلاج كل الجرحى على نفقة الوزارة حتى لو كانوا مضمونين
lebanon 24
08/07/2025 14:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 39 شهيدا و210 جرحى من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/07/2025 14:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-08
06:55 | 2025-07-08
06:39 | 2025-07-08
06:24 | 2025-07-08
06:02 | 2025-07-08
05:56 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24