30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزارة الصحة تغطي علاج جرحى مرفأ بيروت 100٪
Lebanon 24
08-07-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد بيان صادر عن
اللجنة التأسيسية
لتجمع أهالي
شهداء
وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ
بيروت
عن أنّه "بالتعاون والتنسيق بين تجمعنا ووزارة الصحة
اللبنانية
، وبعد عرض معاناة وأوضاع جرحى الانفجار بشكل مفصل، اتخذ معالي
وزير الصحة
الدكتور راكان
ناصر الدين
قرارًا يقضي بتغطية علاج جرحى الانفجار على نفقة
وزارة الصحة
بنسبة 100٪".
Advertisement
أضاف البيان:" كما أبدت الوزارة استعدادها، بالتعاون مع بعض الجهات المانحة، لتأمين الغيارات الطبية ("بروتيز") وما يلزم من مستلزمات
علاجية
ومساعدات خاصة، وذلك في انتظار إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تجمعنا إلى مجلس النواب، والهادف إلى مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش".
مواضيع ذات صلة
الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يحوّل 126 مليار ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى
08/07/2025 14:04:26
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: نثني على خطوة وزير الصحة تغطية كلفة زرع الكلى للأطفال
Lebanon 24
عبدالله: نثني على خطوة وزير الصحة تغطية كلفة زرع الكلى للأطفال
08/07/2025 14:04:26
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حطيط: وزير الصحة سيصدر قرارا بعلاج كل الجرحى على نفقة الوزارة حتى لو كانوا مضمونين
Lebanon 24
حطيط: وزير الصحة سيصدر قرارا بعلاج كل الجرحى على نفقة الوزارة حتى لو كانوا مضمونين
08/07/2025 14:04:26
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 39 شهيدا و210 جرحى من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 39 شهيدا و210 جرحى من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
08/07/2025 14:04:26
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
Lebanon 24
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
06:00 | 2025-07-08
08/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي
Lebanon 24
من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي
06:55 | 2025-07-08
08/07/2025 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
Lebanon 24
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
06:39 | 2025-07-08
08/07/2025 06:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه
06:24 | 2025-07-08
08/07/2025 06:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات
Lebanon 24
شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات
06:02 | 2025-07-08
08/07/2025 06:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-07-08
زيارة واقعية ام مناورة سياسية
06:55 | 2025-07-08
من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي
06:39 | 2025-07-08
طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس
06:24 | 2025-07-08
رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه
06:02 | 2025-07-08
شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات
05:56 | 2025-07-08
لقاء مرتقب بين بري وسلام
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 14:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24