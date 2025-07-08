وزارة الصحة تغطي علاج جرحى مرفأ بيروت 100٪

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أفاد بيان صادر عن لتجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ عن أنّه "بالتعاون والتنسيق بين تجمعنا ووزارة الصحة ، وبعد عرض معاناة وأوضاع جرحى الانفجار بشكل مفصل، اتخذ معالي الدكتور راكان قرارًا يقضي بتغطية علاج جرحى الانفجار على نفقة بنسبة 100٪".أضاف البيان:" كما أبدت الوزارة استعدادها، بالتعاون مع بعض الجهات المانحة، لتأمين الغيارات الطبية ("بروتيز") وما يلزم من مستلزمات ومساعدات خاصة، وذلك في انتظار إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تجمعنا إلى مجلس النواب، والهادف إلى مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش".