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لبنان

الجيش يداهم مخيمات للنازحين السوريين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:28
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نفذت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من المخابرات صباح اليوم الثلاثاء مداهمات في عدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة كفرقاهل - الكورة، وفق ما افادت به مندوبة "لبنان24".
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وحسب المعلومات، تهدف العملية إلى التحقق من الأوراق الثبوتية للنازحين، ورصد أي حالات تسلل غير شرعي من الأراضي السورية.
 
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