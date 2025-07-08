الجيش يداهم مخيمات للنازحين السوريين.. إليكم التفاصيل

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نفذت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من المخابرات الثلاثاء مداهمات في عدد من مخيمات السوريين في منطقة كفرقاهل - ، وفق ما افادت به مندوبة " ".وحسب المعلومات، تهدف العملية إلى التحقق من الأوراق الثبوتية للنازحين، ورصد أي حالات تسلل غير شرعي من الأراضي .