في عكار.. مطلوب بعدّة مذكّرات في قبضة شعبة المعلومات

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي على كل الأراضي اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة توافرت معطيات لدى حول دخول أحد المطلوبين الأراضي اللّبنانيّة قادمًا من ، وهو المدعو:م. ش. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)، بحقّه خلاصتا حكم بجرم تزوير وحبس ١٠ سنوات، ومذكّرة توقيف وخلاصة حكم بجرم احتيال، وسنة حبس ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تزوير.بتاريخ 3-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من تحديد مكان اختبائه في بلدة ببنين – عكّار، حيث عملت على مداهمة المكان وتوقيف المطلوب.تم تسليمه إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة المختص.