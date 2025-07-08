الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيسًا جديدًا لجامعة الروح القدس- الكسليك

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أعلنت جامعة الروح - الكسليك انتخاب الأب البروفسور مكرزل رئيسًا جديدًا للجامعة.فبتاريخ 21 أيّار 2025، عيّنَ الرئيس العامّ للرهبانيّة اللُّبنانية المارونيّة والرئيس الأعلى للجامعة، الأب العامّ هادي محفوظ، الأب جوزف مكرزل رئيسًا لجامعة الروح القدس - الكسليك، وذلك بعد انتخابه من قبل مجلس الرئاسة العامّة وموافقة مجلس أمناء الجامعة.وفي تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7 تمّوز 2025، تسلّم الأب البروفسور جوزف مكرزل مهامّه رسميًّا كرئيسٍ للجامعة من سلفه الأب الدكتور طلال هاشم. وقد سبق عمليّة التسليم والتسلّم مرحلة انتقاليّة هدفت إلى تأمين انتقال فعّال للمسؤوليّات، وضمان استمراريّة العمل المؤسساتيّ، وذلك وفقًا للنظام المُعتمد في الجامعات التي تتّبع النموذج الأميركيّ الأكاديميّ في الحوكمة.الأب جوزف مكرزل هو خرّيج جامعة الروح القدس - الكسليك (1990-1995)، حيث حاز إجازة في اللاهوت وماجستير في الفلسفة وماجستير في التاريخ. وتابع مسيرته الأكاديميّة في جامعة السوربون - الرابعة، حيث نال شهادة الدكتوراه في التاريخ. وهو أستاذ متفرّغ في قسم التاريخ في كلّيّة الآداب والعلوم، وأستاذ محاضر في كلّيّة اللاهوت الحَبريّة ومعهد الفنّ المقدّس، كما أنّه عضو في مجلس الجامعة منذ عام 2001. شغل الأب جوزف مكرزل عدّة مناصب إداريّة في جامعة الروح القدس – الكسليك، من بينها قيادة مشاريع تطوير مكتبة الجامعة، ومتحف الجامعة الأثريّ، ومركز فينيكس للدراسات اللبنانيّة. وقد ساهم من خلال تولّيه هذه المسؤوليّات في ترسيخ الرابط الحيويّ بين الحفاظ على التراث اللبنانيّ وتعزيز الابتكار الأكاديميّ.في رصيد الأب جوزف مكرزل العديد من المؤلّفات، من كتبٍ ومقالاتٍ محكّمة تناولت قضايا متعدّدة، منها تاريخ وتنوّعه الدينيّ والثقافيّ، وتاريخ ، والدراسات السريانيّة، والتراث المسيحيّ-الإسلاميّ، وتراث المخطوطات. كما أنّه عضو في المركز الوطنيّ الفرنسيّ للبحث العلميّ، وفي العديد من الجمعيّات الأكاديميّة العالميّة.تجدر الإشارة إلى أنّ حفلًا رسميًّا سيُنظّم في مستهلّ السنة الأكاديميّة الجديدة لتقبّل التهاني. وبهذه المناسبة، يتوجّه الرئيس الأب جوزف مكرزل ومجلس الجامعة الجديد بالشكر إلى الرهبانيّة المارونيّة، ممثّلةً بشخص الأب العامّ، وإلى مجلس المدبّرين، ومجلس أمناء الجامعة، وأفراد الأسرة الجامعيّة كافّةً، فضلًا عن خرّيجي الجامعة وشركائها وأصدقائها. كما يتمنّى لسلفه دوام النجاح في مهامّه الجديدة. وإذ تستلهم الجامعة من شعارها "فمتى جاء هو، أي روح الحقّ، أرشدَكُم إلى الحقّ كلّه"، تواصل المسيرة، لما فيه خير طلّابنا، واستمراريّة رسالتها، وازدهار وطننا.