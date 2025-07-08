Advertisement

لبنان

"الكتلة الوطنية": كلام براك ايجابي وحل الازمة يبدأ بوضع جدول زمني لنزع السلاح

Lebanon 24
08-07-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1388373-638875692105421138.png
Doc-P-1388373-638875692105421138.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أن " كلام الموفد الأميركي توم برّاك بعد اجتماعه برئيس الجمهورية يحمل في طيّاته مؤشّرات إيجابيّة، إذ يُبرز وجود تصوّر مشترك لحلّ أزمة سلاح حزب الله، غير أنّ العبرة تبقى، كما دائمًا، في التنفيذ".
Advertisement

 وأكّدت أن "تسليم سلاح حزب الله ليس مطلبًا أميركيًا ولا بندًا للتفاوض بين لبنان وأيّ دولةٍ أجنبيّة، بل هو أولًا وأساسًا شرطٌ أساسي من شروط قيام الدول، ومطلبٌ لبناني ودستوري نابع من حق اللبنانيّين في دولةٍ واحدة وسلطةٍ شرعيّةٍ واحدة. فالحكومة اللبنانيّة مسؤولة وحدها عن بسط سيادتها على أرضها، أكان عبر سحب سلاح حزب الله، أو عبر العمل على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، ووضع حدٍّ للابتزاز السياسيّ والأمنيّ الذي تتعرّض له من كلا الطرفين".

وشددت على أنّ "أيّ موقف رسمي يجب أن يصدر عن الحكومة دون سواها، لا عبر أطرافٍ تتصرّف كأنّها دولةٌ داخل الدولة. فواقع أنّ حزب الله يتناول قراراتٍ مصيريّة خارج المؤسّسات ويتعامل معها كأنّها شؤون داخليّة خاصّة به، في حين تسعى الدولة للتكيّف مع ذلك، هو خرقٌ فاضحٌ لمبدأ السيادة، وضربٌ لهيبة الدولة اللبنانيّة في الداخل والخارج، ويُعرّض البلاد مجدّدًا لأخطار العدوان الإسرائيليّ بذريعة عدم تنفيذ القرار 1701".

واستغربت الكتلة "تغييب مجلس الوزراء عن لعب دوره الكامل في تحديد التوجّهات الوطنيّة الأساسيّة، ولا سيّما في ما يتّصل بالتعامل مع الرسالة الأميركيّة. فمثل هذا التغييب يُناقض أحكام الدستور، ويقوّض مبدأ الشفافيّة المطلوب في إدارة أزمةٍ وطنيّةٍ بهذا الحجم والخطورة".

وطالبت "جميع المسؤولين اللبنانيّين بإعادة الاعتبار الكامل لسلطة الدولة ومؤسّساتها الشرعيّة، وبمصارحة اللبنانيّين بالحقائق كاملة". كما دعت إلى أن "تضطلع الحكومة، دون سواها، بمسؤوليّة رسم السياسات العليا للدولة، لأن بداية أي حل للأزمات المتراكمة تبدأ باستعادة القرار السيادي، ووضع جدول زمني واضح لنزع كل سلاحٍ غير شرعي على الأراضي اللبنانية".
مواضيع ذات صلة
الموفد الاميركي الجديد بدأ زيارته للبنان: جدول زمني لنزع السلاح وعدم تدخل "الحزب" في الحرب
lebanon 24
08/07/2025 14:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
متّى عن سلاح "حزب الله": لوضع جدول زمني لتسليمه إلى الدولة
lebanon 24
08/07/2025 14:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدّد
lebanon 24
08/07/2025 14:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني وعليه الوصول إلى الصيغة التي يريدها ولقد أتينا اليوم مع كبار عناصر طاقم العمل وتوافق اللبنانيين اليوم أمر ضروري للتوصل لأي حل
lebanon 24
08/07/2025 14:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-08
06:55 | 2025-07-08
06:39 | 2025-07-08
06:24 | 2025-07-08
06:02 | 2025-07-08
05:56 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24