المكتب الإعلامي في الشيعي الأعلى: اعتقال اللحام يندرج في سياق الحملات الاسرائيلية لاعتقال الاعلاميين

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استنكر في الاعلى في بيان، "اعتقال قوات الميادين في المحتلة الزميل ناصر اللحام في عمل عدواني ينافي حرية التعبير وحقوق الانسان في الحصول على الاخبار الصحيحة، ويتحدى المواثيق والقوانين الدولية التي ينتهكها الاحتلال على الدوام، ويتماهى مع الاجرام الصهيوني المتنقل من بلد الى اخر، حيث يرتكب المجازر ويسرف في القتل والتدمير".واعتبر أن "اعتقال الزميل اللحام يندرج في سياق الحملات الصهيونية في استهداف وقتل واعتقال الاعلاميين بهدف طمس المجازر وتشويه الحقائق ونشر الاباطيل الصهيونية التي باتت مكشوفة أمام العالم، الذي يقف بين صامت ومتفرج في اغلبه امام هول المجازر والجرائم ضد النساء والرجال والأطفال الأبرياء".وأعرب عن "تضامنه مع الزميل اللحام وقناة الميادين وكل الإعلام المقاوم، ويوجه تحية الاكبار الى قناة الميادين وأخواتها من وسائل الاعلام "، داعيا "الشعوب الحرة والضمائر الحية الى احتضان الاعلام المقاوم ودعمه والتضامن مع كل عمل يدين العدوان ".