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لبنان

دبوسي من إزمير: طرابلس الكبرى بوابة لبنان الى الشراكات الإقليمية والدولية

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:02
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شاركت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي برئاسة توفيق دبوسي في فعاليات الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي العربي - التركي، الذي انعقد في مدينة إزمير التركية، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات التركية، وبحث في سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول العربية وتركيا وفرص الشراكة الثنائية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، في حضور وفود رسمية واقتصادية من 14 دولة عربية، وفاعليات تركية.
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وكان لدبوسي مداخلة شدّد في خلالها على " أهمية التعليم كعنصر أساسي في رفع مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في العالم العربي"، و على ان الاستثمار في الإنسان أساسي لأي نهوض اقتصادي حقيقي،  واكد ان "هذا اللقاء يفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، وان الدور المحوري الذي تؤديه غرفة طرابلس الكبرى  يساهم في الانفتاح على الشراكات الاستراتيجية وفي تعزيز موقع لبنان الاقتصادي في شرق المتوسط، كمركز واعد في الحراك الاقتصادي والاستثماري الإقليمي والدولي".
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