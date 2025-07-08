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لبنان

الحرارة ستتخطى الـ35 درجة.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:32
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود فوق الجبال وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي رطب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى يوم غد  الأربعاء، حيث تتأثر المناطق الداخلية بكتل هوائية حارة نسبيا فتتخطى درجات الحرارة معدلاتها  الموسمية .


-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، تنشط الرياح فتصل الى 50 كم/س، شمال البلاد  وجنوبها حيث يرتفع معها موج البحر.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة،  تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود فوق الجبال وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تستقر ضمن معدلاتها على الساحل، مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتشكل الضباب على التلال.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وبالتالي يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا .

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية وغربية سرعتها بين 15 و 40 كم/س. ناشطة شمال البلاد وجنوبها فتصل الى 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي:  756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,33

-ساعة غروب الشمس: 19,52
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