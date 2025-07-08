طوني فرنجيه: سقط القناع!

كتب النائب عبر حسابه على"اكس": "رغم كلّ محاولات الترهيب والترغيب وبعد حملات التضليل كافة.... سقط القناع! مبروك لرئيس إتحاد بلديات قضاء ، بسام هيكل، فوزه بفارقٍ كبير. التحديات أمامنا كثيرة والرؤية واضحة وسنكون جميعنا يداً واحدة من أجل قضاء أفضل".

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