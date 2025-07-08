Advertisement

لبنان

طوني فرنجيه: سقط القناع!

Lebanon 24
08-07-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1388395-638875732312914702.jpeg
Doc-P-1388395-638875732312914702.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على"اكس": "رغم كلّ محاولات الترهيب والترغيب وبعد حملات التضليل كافة.... سقط القناع! مبروك لرئيس إتحاد بلديات قضاء زغرتا، بسام هيكل، فوزه بفارقٍ كبير. التحديات أمامنا كثيرة والرؤية واضحة وسنكون جميعنا يداً واحدة من أجل قضاء أفضل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طوني فرنجية: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه بالرغم من الظروف الصعبة
lebanon 24
08/07/2025 14:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح استذكر طوني فرنجيه: "13حزيران" تاريخ ينزف وجعًا
lebanon 24
08/07/2025 14:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجية من كرمسدة: أبعدوا السياسة عن الرياضة
lebanon 24
08/07/2025 14:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجية بعد الإدلاء بصوته: عملية ديمقراطية بامتياز ونسبة المشاركة كبيرة جداً في زغرتا
lebanon 24
08/07/2025 14:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-08
06:55 | 2025-07-08
06:39 | 2025-07-08
06:24 | 2025-07-08
06:02 | 2025-07-08
05:56 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24