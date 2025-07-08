قائد في "الرضوان"... إسرائيل تكشف هويّة أحد المستهدفين في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي اغتال علي ، قائد في قوة في في قصف على جنوبي .

وبعد ساعتين، اغتال الجيش الإسرائيلي عنصراً في حزب الله في غارة على قرية في .