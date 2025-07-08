قائد في "الرضوان"... إسرائيل تكشف هويّة أحد المستهدفين في جنوب لبنان

#عاجل 🔸خلال ساعتيْن: جيش الدفاع يقضي على قائد في قوة الرضوان وعلى عنصر آخر من حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة دير كيفا في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي عبد الحسن حيدر قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي.
🔸لقد دفع الإرهابي بمخططات إرهابية…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2025
#عاجل 🔸خلال ساعتيْن: جيش الدفاع يقضي على قائد في قوة الرضوان وعلى عنصر آخر من حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة دير كيفا في جنوب لبنان وقضى على المدعو علي عبد الحسن حيدر قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي.
🔸لقد دفع الإرهابي بمخططات إرهابية…