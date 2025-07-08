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لبنان

قائد في "الرضوان"... إسرائيل تكشف هويّة أحد المستهدفين في جنوب لبنان

Lebanon 24
08-07-2025 | 05:13
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي اغتال علي عبد الحسن حيدر، قائد في قوة الرضوان في حزب الله في قصف على دير كيفا جنوبي لبنان.
 
وبعد ساعتين، اغتال الجيش الإسرائيلي عنصراً في حزب الله في غارة على قرية بيت ليف في جنوب لبنان
 
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