إيهاب حمادة: "حزب الله " ليس مشكلة داخلية بل أميركا وإسرائيل هما أساس المشاكل

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تطرّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الى زيارة السفير الأميركي لدى والمبعوث الخاص للرئيس توماس إلى ، مؤكداً "موقف " " من التدخل الأميركي في لبنان"، قائلاً :"نحن لا نعتبر أن "الأميركي وسيطاً بل شريكا، لا سيما بالتجربة المتعلقة بالقرار 1701".واكد في حديث الى إذاعة " "، أن "حزب الله" عكس ما تقول أنه مشكلة لبنانية، فهو كان حلا وضماناً للبنان"، مضيفاً "نحن لسنا مشكلة داخلية بل الولايات المتحدة وإسرائيل هما أساس المشاكل في العالم والمنطقة"، مشيراً إلى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة بشكل واضح انسجاما مع البيان الوزاري الذي حاول البعض أن يحمّله ما ليس فيه".وقال: إن "موضوع السلاح ليس مطروحا إطلاقا، وهو فقط مطروح لدى بعض اللبنانيين في خيالهم وأوهامهم"، موضحاً أن "نص ال 1701 يتحدّث عن إجراء جنوب و"حزب الله" ملتزم بكل مندرجاته، لكن من انقلب وخرق ولم يُبقي شيئا هو ".ولفت في هذا السياق، إلى "أسئلة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنصل الكامل للأميركي من أداء الإسرائيلي وخرق 1701"، معتبراً ان "هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات".كما جدّد تأكيد "موقف الحزب الثابت بعدم الاعتراف بإسرائيل"، لافتاً إلى "البقاء في موقع حتى تحرير كامل الاراضي العربية وتحرير ارضنا"، قائلاً: "هدفنا مواجهة الذي يشكل خطرا على الامة والارض وهي جزء من هذه الأرض، ولكننا معنيون بكل ارض عربية".