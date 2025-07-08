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لبنان

فوز بسام هيكل برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا

Lebanon 24
08-07-2025 | 05:36
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جرى في مكتب قائمقام زغرتا ايمان الرافعي انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا بحضور ٢٣ بلدية وسجل غياب بلدية عينطورين.  
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وتنافس على رئاسة الاتحاد كل من الشيخ خليل الشمر و بسام هيكل،  ونتيجة الاقتراع السري فاز  هيكل برئاسة الاتحاد حيث نال 14 صوتاً مقابل 9 أصوات للشمر.

وترشح لمنصب نائب الرئيس كل من إلياس الخوري وميشال مناسا، وقد فاز مناسا حيث نال 13 صوتاً مقابل 10 أصوات للخوري.
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