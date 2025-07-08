فوز بسام هيكل برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا

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جرى في مكتب قائمقام انتخاب رئيس ونائب رئيس بحضور ٢٣ بلدية وسجل غياب بلدية عينطورين.وتنافس على رئاسة الاتحاد كل من الشيخ خليل الشمر و بسام هيكل، ونتيجة الاقتراع السري فاز هيكل برئاسة الاتحاد حيث نال 14 صوتاً مقابل 9 أصوات للشمر.وترشح لمنصب كل من وميشال مناسا، وقد فاز مناسا حيث نال 13 صوتاً مقابل 10 أصوات للخوري.