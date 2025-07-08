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لبنان

إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات

Lebanon 24
08-07-2025 | 05:41
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عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد إجتماعًا في وزارة الصحة العامة مع وفد "غافي" "Gavi" (التحالف العالمي للقاحات) الذي يزور لبنان برئاسة الرئيسة التنفيذية الدكتورة سنية نشتار Dr Sania Nishtar وعضوية مديرة قسم البلدان المتوسطة الدخل الدكتورة أدريانا خيمينيز كوين Dr Adriana Jimenez Cuen والمدير الدكتور مجدي ابراهيم ومسؤول قسم الإتصالات أوليفر كانّ. حضر الإجتماع ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر وممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، المدير العام لوزارة الصحة بالانابة فادي سنان، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رندا حمادة ومديرة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن ومستشارة وزير الصحة العامة الدكتورة نادين هلال ومدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين ومعنيون.
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تناول البحث الدعم الذي تقدمه "Gavi" للبنان في مجال التحصين وأهمية استمرارية هذا الدعم من خلال استراتيجية التحالف الجديدة Gavi 6.0 للسنوات الأربع المقبلة 2026-2030 والتي تركز على توسيع برامج التحصين لحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص خصوصا في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث تشدد وزارة الصحة العامة على أن استمرارية دعم "Gavi" ضروري لتمكين الإنتقال التدريجي إلى أنظمة تحصين وتلقيح ممولة من الحكومة، ولإدخال لقاحات جديدة على الروزنامة الوطنية للتحصين بحلول عام 2026 (مثل لقاح HPV ضد سرطان عنق الرحم) وضمان وصول لبنان إلى لقاحات بأسعار مقبولة.

 

ناصر الدين

 

وفي كلمة ألقاها، أكد الوزير الدكتور ناصر الدين أن" زيارة الوفد الرفيع من تحالف "غافي" "Gavi" تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة لحماية صحة الأطفال من دون أي استثناء"، مؤكدًا أن "غافي" قامت بجهود كبيرة في السنوات الأخيرة لمساعدة لبنان على تأمين اللقاحات".

 

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن" لبنان يواجه تحديات كبرى تتمثل في الضغوط الإقتصادية وعبء النزوح الكبير وغياب الإستقرار الإقليمي ما يشكل ضغطًا إستثنائيًا على النظام الصحي اللبناني".

أضاف: " رغم كل هذه التحديات، تمكن لبنان، بفضل دعم "غافي" الثابت، من حماية التلقيح الروتيني، وتوفير كل اللقاحات في الوقت المناسب وخدمة كل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".

وتابع الوزير الدكتور ناصر الدين أن "زيارة الوفد القيادي لـ"غافي" ليست بروتوكولية فحسب بل هي استراتيجية خصوصًا أن المسار المستقبلي لا يزال صعبًا، مما يحتّم إستمرار الدعم الحيوي من "غافي" لتأمين استدامة برنامج التحصين إضافة إلى سعي لبنان لإدخال لقاح HPV على الروزنامة الوطنية للتحصين والحرص على الوصول إلى كل الأطفال الذين لم يتلقوا لقاحات حتى الآن".

 

وأوضح وزير الصحة العامة أن" برنامج التحصين في لبنان مدمج في برامج الرعاية الصحية الأولية وأن البروتوكول الوطني للتحصين (LPSP) يضمن الجودة والعدالة، إنما يتطلب الحفاظ على هذه المكاسب إستثمارًا مستمرًا وبناء قدرات ومرونة". ودعا ناصر الدين إلى" الإستمرار في هذا الزخم من أجل أطفال لبنان والأطفال الموجودين على أرضه ومن أجل منطقة أكثر صحة".

 

نشتار

بدورها، أدلت الدكتورة نشتار بالتصريح  التالي:  "لقد تأثّرتُ كثيراً بالمرونة التي أظهرها لبنان في استعادة برنامج التحصين الروتيني والحفاظ عليه رغم التحديات الجسيمة، وكذلك بالرؤية الاستراتيجية للعمل المشترك بين الوزارات بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للناس. إنّ الأنظمة التي يتم وضعها حالياً تشكل استثماراً مهماً للمستقبل، وGavi ملتزمة بمواصلة دعم لبنان بطريقة قائمة على الأدلة".

 

عرض تقني

تخلل اللقاء عرض تقني تقدمت به رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندا حمادة حول الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان التحصين الشامل من خلال البروتوكول الوطني للتحصين المتاح في مجمل مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في المناطق اللبنانية. ولفتت إلى تحديات المرحلة المقبلة حيث تسعى الوزارة للحفاظ على وتيرة التحصين من ضمن البروتوكول الوطني إضافة إلى إدخال لقاحات جديدة.

 
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