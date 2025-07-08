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لبنان

لقاء مرتقب بين بري وسلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 05:56
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علم "لبنان 24"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر اليوم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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