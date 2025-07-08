ما جرى معها مُرعب... إليكم ما حصل مع طفلة صغيرة

أفادت مندوبة " "، أنّ كلاباً شاردة طاردت طفلة عند مفرق ميتم الشعراني في منطقة أبي سمراء - .

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وعند مُحاولة الطفلة الهرب من الكلاب، سقطت أرضاً، وأُصيبت بجروحٍ في وجهها.

وتدخّل أحد المواطنين، وعمل على إبعاد الكلاب عن الطفلة، بينما نُقِلَت الأخيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.