شاوي ممثلّةً شحادة في بسكنتا: نؤكد التزامنا مواصلة تمكين البلديات

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شاركت المحامية نادين شاوي بإطلاق مشروع "البلدية الذكية" في ، ممثلةً وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور .واوضحت شاوي في كلمة لها أن" الوزارة تلقت طلبات كثيرة من بلديات عدة من أجل مبادرات مماثلة للتحول الرقمي، وطلبت دعم الوزارة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتسهيل العمليات الإدارية داخل البلديات، وتعزيز التفاعل مع المجتمعات المحلية".كما أشارت الى ان "هذا التوجه يعكس ثقة متنامية في استراتيجيتنا، ويُشكّل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الذكية على مستوى الوطن"، وقالت:"نُجدّد دعمنا الكامل لقيادة بلدية بسكنتا وللمجتمع المحلي، ونُؤكد التزامنا بمواصلة تمكين البلديات من خلال التكنولوجيا والابتكار".