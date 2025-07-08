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لبنان

رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:24
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، يرافقه كل من الأساتذة داني كرم، محمد مطر، ورئيس مركز التحكيم في نقابة المحامين البروفسور نجيب فايز الحاج شاهين.
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عقب اللقاء، صرّح النقيب المصري قائلاً: "تشرفت بزيارة سلام، وشكرته على مشاركته الكريمة في فعاليات أيام بيروت للتحكيم التي نظمها مركز التحكيم في نقابة المحامين، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية الرئيسية في "بيت المحامي". لقد كان لخطاب دولته وقعٌ إيجابي بالغ على الحاضرين من 43 دولة، وكذلك على آلاف المشاركين في المؤتمر."

وأضاف: "عبّرنا عن تقديرنا للجهد الدؤوب الذي يبذله رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء من أجل تحقيق تطلعات اللبنانيين. ونؤكد أن الهدف الأسمى هو استعادة لبنان لوضعه الطبيعي كوطن حقيقي، ودولة تمارس سيادتها على كامل أراضيها، وتستعيد هيبتها، وتكون فاعلة في محيطها العربي والإقليمي. ونحن في نقابة المحامين نؤمن بأن تحقيق العدالة ودولة الحقوق والحريات هو السبيل نحو هذا الهدف، وندعو لاغتنام هذه اللحظة التاريخية لتحقيق هذا المشروع الوطني."

وأشار المصري إلى أنه بحث مع دولة الرئيس ملفات عدّة، منها ما يتعلق بأداء الإدارات العامة والسجل العقاري، في سياق استكمال نقاشات سابقة. كما تم التطرق إلى ملف إصلاح قطاع العدالة، في متابعة للقاء الأخير الذي عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وختم بالقول: "شدّدت على ضرورة بدء ورشة إصلاح العدالة من القاعدة، بما يشمل البنية التحتية للقضاء، تحسين المخصصات، وإنجاز التشكيلات القضائية، بما يضمن استقلالية القضاء فعلاً لا قولًا. ونحن نعمل ضمن خطة تعاون مشترك مع دولة الرئيس لتحقيق هذه الأهداف الحيوية."
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