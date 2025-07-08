رئيس الحكومة استقبل نقيب المحامين.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل الدكتور ، نقيب المحامين في فادي المصري، يرافقه كل من الأساتذة داني كرم، محمد مطر، ورئيس مركز التحكيم في البروفسور فايز الحاج .عقب اللقاء، صرّح النقيب المصري قائلاً: "تشرفت بزيارة سلام، وشكرته على مشاركته الكريمة في فعاليات أيام بيروت للتحكيم التي نظمها مركز التحكيم في نقابة المحامين، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية الرئيسية في "بيت المحامي". لقد كان لخطاب دولته وقعٌ إيجابي بالغ على الحاضرين من 43 دولة، وكذلك على آلاف المشاركين في المؤتمر."وأضاف: "عبّرنا عن تقديرنا للجهد الدؤوب الذي يبذله رئيس الحكومة وأعضاء من أجل تحقيق تطلعات اللبنانيين. ونؤكد أن الهدف الأسمى هو استعادة لوضعه الطبيعي كوطن حقيقي، ودولة تمارس سيادتها على كامل أراضيها، وتستعيد هيبتها، وتكون فاعلة في محيطها العربي والإقليمي. ونحن في نقابة المحامين نؤمن بأن تحقيق العدالة ودولة الحقوق والحريات هو السبيل نحو هذا الهدف، وندعو لاغتنام هذه اللحظة التاريخية لتحقيق هذا المشروع الوطني."وأشار المصري إلى أنه بحث مع ملفات عدّة، منها ما يتعلق بأداء والسجل العقاري، في سياق استكمال نقاشات سابقة. كما تم التطرق إلى ملف إصلاح قطاع العدالة، في متابعة للقاء الأخير الذي عُقد في .وختم بالقول: "شدّدت على ضرورة بدء ورشة إصلاح العدالة من ، بما يشمل البنية التحتية للقضاء، تحسين المخصصات، وإنجاز التشكيلات القضائية، بما يضمن استقلالية فعلاً لا قولًا. ونحن نعمل ضمن خطة تعاون مشترك مع دولة الرئيس لتحقيق هذه الأهداف الحيوية."