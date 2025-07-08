Advertisement

لبنان

طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1388426-638875789056301022.jpg
Doc-P-1388426-638875789056301022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، عبر وزير العدل القاضي عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق، النائب جورج بوشكيان، تمهيدًا لملاحقته قضائيًا بجرائم الاختلاس والتزوير والابتزاز.
Advertisement

وتستند الملاحقة إلى شكاوى تقدّم بها عدد من أصحاب المصانع، اتهموا فيها بوشكيان بارتكاب هذه الأفعال خلال تولّيه حقيبة وزارة الصناعة في الحكومة السابقة.
مواضيع ذات صلة
بعد طلب رفع الحصانة عنه...النائب بوشيكيان يرد وهذا ما كشفه
lebanon 24
08/07/2025 16:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد
lebanon 24
08/07/2025 16:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء جلسة محاكمة لنتنياهو بتهم فساد بعد تحججه بالمرض (الحدث)
lebanon 24
08/07/2025 16:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا.. اعتقال أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير بتهم فساد
lebanon 24
08/07/2025 16:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-07-08
09:50 | 2025-07-08
09:46 | 2025-07-08
09:45 | 2025-07-08
09:35 | 2025-07-08
09:30 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24