طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بتهم فساد واختلاس

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وجّه التمييزي القاضي كتابًا إلى لمجلس النواب، عبر وزير العدل القاضي عادل ، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن السابق، ، تمهيدًا لملاحقته قضائيًا بجرائم الاختلاس والتزوير والابتزاز.وتستند الملاحقة إلى شكاوى تقدّم بها عدد من أصحاب المصانع، اتهموا فيها بارتكاب هذه الأفعال خلال تولّيه حقيبة في الحكومة السابقة.