من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية ونتائج زيارة الموفد توماس براك للبنان .

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ورداً على سؤال حول تقييمه لنتائج زيارة الموفد الاميركي اكتفى الرئيس سلام بالقول " امس كفى ووفى والجو منيح ".

كما استقبل رئيس المجلس رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) الدكتورة سانيا نيشتار (Sania Nishtar)، بحضور الدكتور ركان ناصر الدين ومدير عام الوزارة فادي سنان الوفد قدم لرئيس المجلس عرضاً عن برنامج عمل التحالف لتأمين اللقاحات الأساسية الذي حددته (WHO)” بالتعاون والتنسيق مع في .

والتقى أيضاً مدير إدارة وآسيا الوسطى في الوزير السابق جهاد أزعور حيث تناول المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما المالية والاقتصادية منها.