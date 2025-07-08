Advertisement

لبنان

من عين التينة... هذا ما قاله رئيس الحكومة بعد لقائه ببرّي

Lebanon 24
08-07-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1388433-638875842089171507.jpeg
Doc-P-1388433-638875842089171507.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية ونتائج زيارة الموفد الاميركي توماس براك للبنان .
Advertisement
 ورداً على سؤال حول تقييمه لنتائج زيارة الموفد الاميركي اكتفى الرئيس سلام بالقول "الرئيس بري امس كفى ووفى والجو منيح ".
كما استقبل رئيس المجلس رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) الدكتورة سانيا نيشتار (Sania Nishtar)، بحضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ومدير عام الوزارة فادي سنان الوفد قدم لرئيس المجلس عرضاً عن برنامج عمل التحالف لتأمين اللقاحات الأساسية الذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO)” بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان .
والتقى بري أيضاً مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور حيث تناول المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما المالية والاقتصادية منها.
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
08/07/2025 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
08/07/2025 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
08/07/2025 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن اورتاغوس.. هذا ما تبلغته عين التينة
lebanon 24
08/07/2025 16:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-07-08
09:50 | 2025-07-08
09:46 | 2025-07-08
09:45 | 2025-07-08
09:35 | 2025-07-08
09:30 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24