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لبنان

شخصان أُصيبا... ما الذي حدث في أرض جلول في بيروت؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 07:06
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أفادت "اليازا" أنّ سائقاً فقد السيطرة على شاحنة كان يقودها في أرض جلول في بيروت، واجتاح عدداً من المواطنين.
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أما غرفة التحكم المروري، فأعلنت عن إصابة شخصين في الحادث.
 
 
 
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