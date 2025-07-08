إجتماع تنسيقي في سرايا النبطية حول ملف النزوح السوري

ترأست محافظ بالانابة الدكتورة هويدا اجتماعا في مكتبها في سرايا النبطية الحكومية، اجتماع تنسيقي حول ملف النزوح السوري، وذلك في حضور مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن ، ممثل والبلديات العقيد طارق مكنا، لأمن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة، الامن العام في النبطية العقيد ، رئيس فرع المعلومات في الامن العام في الجنوب العقيد قبيسي، رئيس مكتب المعلومات في النبطية في قوى الامن الداخلي النقيب ، السيدة رنا رعد عن لجنة في النبطية وممثلين عن المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة Galiya Gubaeva برفقة السيد شكر الله .

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