نجاح جراحي جديد في أوتيل ديو: استئصال كلى آمن وسريع للأطفال

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أعلن في مستشفى أوتيل ديو إدخال تقنية جراحية متطوّرة في مجال جراحة الكلى لدى الأطفال، تتمثل في استئصال الكلية بالمنظار عبر المسار خلف البريتوان، وذلك بقيادة الدكتورة ماريان علم وبالتعاون مع الفريق الطبي المتخصص.وأوضح البيان أن هذه التقنية الحديثة تتيح للمرضى الصغار مزايا صحية مهمة، أبرزها: تقليل الشعور بالألم بعد العملية، تسريع وتيرة الشفاء، وخفض خطر إصابة الأعضاء الداخلية في تجويف البطن.ورغم ندرة استخدام هذه التقنية حتى في أبرز المراكز الطبية العالمية، أكّد المستشفى أن اعتمادها يعكس الحرص الدائم على تقديم رعاية جراحية متقدّمة وآمنة للأطفال، تواكب أحدث المعايير الطبية الدولية.