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لبنان
زيارة وداعية لسفير تونس إلى وزارة العدل.. وتأكيد على تفعيل التعاون القضائي
Lebanon 24
08-07-2025
|
07:23
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استقبل وزير العدل المحامي
عادل نصار
، سفير
تونس
لدى
لبنان
بوراوي الإمام بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، في إطار زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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كما جرى البحث في تفعيل سبل التعاون القضائي والحقوقي بين لبنان وتونس.
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