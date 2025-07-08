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لبنان

زيارة وداعية لسفير تونس إلى وزارة العدل.. وتأكيد على تفعيل التعاون القضائي

Lebanon 24
08-07-2025 | 07:23
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استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار، سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمام بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، في إطار زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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كما جرى البحث في تفعيل سبل التعاون القضائي والحقوقي بين لبنان وتونس.
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