زيارة وداعية لسفير تونس إلى وزارة العدل.. وتأكيد على تفعيل التعاون القضائي

Advertisement

استقبل وزير العدل المحامي ، سفير لدى بوراوي الإمام بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، في إطار زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.كما جرى البحث في تفعيل سبل التعاون القضائي والحقوقي بين لبنان وتونس.