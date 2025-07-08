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لبنان

حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات

Lebanon 24
08-07-2025 | 07:40
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قامت دورية من مراقبي وزارة الصحة ومصلحة الاقتصاد في النبطية، بإقفال محل حلويات غير مرخص، داخل منزل المدعو خ. ج. في حيّ سكران في بلدة حاروف، وذلك على خلفية حالات التسمم التي سُجلت قبل يومين إثر تناول حلوى "الاكلير".
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وأفادت المعلومات أن المحل لا يستوفي الشروط الصحية، ومالكه لا يحمل ترخيصاً قانونياً، بينما قام بإنتاج نحو 1000 قطعة من "الاكلير" وُضعت داخل 50 صندوقاً تم تحضيرها قبل يومين.
 
وتبيّن أن صاحب الطلبية ترك الصناديق في سيارته طوال الليل، قبل أن يقوم بتوزيعها خلال عاشوراء في بلدة زبدين، الأمر الذي أدى إلى تسمم عشرات المواطنين.

ويُجري فريق من وزارة الصحة متابعة لحالات التسمم، والتحقيق في تفاصيل إنتاج وتوزيع الحلوى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
 
 
 
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