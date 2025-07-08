حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات

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وأفادت المعلومات أن المحل لا يستوفي الشروط الصحية، ومالكه لا يحمل ترخيصاً قانونياً، بينما قام بإنتاج نحو 1000 قطعة من "الاكلير" وُضعت داخل 50 صندوقاً تم تحضيرها قبل يومين. قامت دورية من مراقبي ومصلحة الاقتصاد في ، بإقفال محل حلويات غير مرخص، داخل منزل المدعو خ. ج. في حيّ سكران في بلدة ، وذلك على خلفية حالات التسمم التي سُجلت قبل يومين إثر تناول حلوى "الاكلير".وأفادت المعلومات أن المحل لا يستوفي الشروط الصحية، ومالكه لا يحمل ترخيصاً قانونياً، بينما قام بإنتاج نحو 1000 قطعة من "الاكلير" وُضعت داخل 50 صندوقاً تم تحضيرها قبل يومين.

وتبيّن أن صاحب الطلبية ترك الصناديق في سيارته طوال الليل، قبل أن يقوم بتوزيعها خلال في بلدة ، الأمر الذي أدى إلى تسمم عشرات المواطنين.



ويُجري فريق من وزارة الصحة متابعة لحالات التسمم، والتحقيق في تفاصيل إنتاج وتوزيع الحلوى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.