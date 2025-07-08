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لبنان

اليوم... ما الذي قام به توم باراك في جنوب الليطاني؟

Lebanon 24
08-07-2025 | 07:48
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أفادت معلومات الجديد أن المبعوث الأميركي توم باراك قام بجولة في مناطق قطاع جنوب الليطاني رافقه فيها قائد القطاع العميد الركن نيقولاس تابت.
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واطلع باراك، بحسب المعلومات، على كل الاجراءات التي قام بها الجيش لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة. 
 
وأثنى باراك على الجهود التي قام بها الجيش في الجنوب. 
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