اليوم... ما الذي قام به توم باراك في جنوب الليطاني؟

أفادت معلومات الجديد أن المبعوث الأميركي قام بجولة في مناطق قطاع جنوب رافقه فيها قائد القطاع العميد الركن نيقولاس .

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واطلع ، بحسب المعلومات، على كل الاجراءات التي قام بها الجيش لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأثنى باراك على الجهود التي قام بها الجيش في الجنوب.