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لبنان

انتخاب الأب مروان سيدي رئيسًا عامًا لجمعية الآباء البولسيين لولاية ثانية

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:03
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عقدت الهيئة العامة لجمعية الآباء البولسيين مجمعًا انتخابيًا خصّصته لاختيار رئيس عام ومدبّرين جدد، وأسفر عن إعادة انتخاب الأب مروان سيدي رئيسًا عامًا لولاية ثانية.
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كما تم انتخاب كل من الآباء: نقولا بسترس، كارلوس الحداد، جورج ياغي، ونعيم كورية مدبّرين في المجلس الجديد.

وأعلنت الجمعية أن المجلس الجديد سيتقبّل التهاني يومي السبت 12 تموز والأحد 13 تموز بعد القداس الاحتفالي الذي سيُقام عند الساعة العاشرة صباحًا في كنيسة القديس بولسحريصا.
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