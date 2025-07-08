انتخاب الأب مروان سيدي رئيسًا عامًا لجمعية الآباء البولسيين لولاية ثانية

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عقدت لجمعية الآباء البولسيين مجمعًا انتخابيًا خصّصته لاختيار رئيس عام ومدبّرين جدد، وأسفر عن إعادة انتخاب الأب رئيسًا عامًا لولاية ثانية.كما تم انتخاب كل من الآباء: ، كارلوس الحداد، ، ونعيم كورية مدبّرين في .وأعلنت الجمعية أن المجلس الجديد سيتقبّل التهاني يومي السبت 12 والأحد 13 تموز بعد القداس الاحتفالي الذي سيُقام عند الساعة العاشرة صباحًا في – .