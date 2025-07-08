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لبنان

إطلالة مرتقبة للأمين العام لحزب الله اليوم

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:38
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يطل الأمين العام لحزب الله ⁩الشيخ نعيم قاسم مساء اليوم الثلاثاء 8 تموز 2025 في مقابلة خاصة مع قناة الميادين عند الساعة الثامنة والنصف.
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