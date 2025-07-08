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لبنان

فرعية "لجنة الادارة والعدل" أقرت الاحكام المتعلقة بطرق الطعن

Lebanon 24
08-07-2025 | 08:33
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عقيص، وبحضور النواب أسامة سعد وحليمة القعقور.
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وشارك في الجلسة كل من: القاضي نادين رزق ممثلةً وزارة العدل، القاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، القاضية نجاة أبو شقرا رئيسة نادي قضاة لبنان، المحامي رزق زغيب عن نقابة محامي بيروت.

وكانت اللجنة قد ناقشت في جلسة سابقة ملاحظات نادي القضاة الخطية، لاسيما تلك المتعلقة بمواد التحكيم، إضافة إلى ملاحظات مجلس شورى الدولة.

وخُصصت جلسة اليوم لدراسة المواد المتعلقة بـطرق الطعن في الأحكام، حيث أقرت اللجنة الأحكام الخاصة بطرق الطعن العادية مثل الاستئناف والتمييز، ثم انتقلت إلى طرق الطعن غير العادية، وتم إقرارها بعد إدخال تعديلات على معظمها.

ورُفعت الجلسة على أن تُستكمل المناقشات في الجلسة المقبلة.
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