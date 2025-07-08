فرعية "لجنة الادارة والعدل" أقرت الاحكام المتعلقة بطرق الطعن

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عقدت المنبثقة عن والعدل والمكلّفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب ، وبحضور النواب وحليمة القعقور.وشارك في الجلسة كل من: القاضي نادين رزق ممثلةً ، القاضي سميح مداح عن ، القاضية نجاة رئيسة ، المحامي رزق عن نقابة محامي .وكانت اللجنة قد ناقشت في جلسة سابقة ملاحظات نادي القضاة الخطية، لاسيما تلك المتعلقة بمواد التحكيم، إضافة إلى ملاحظات مجلس .وخُصصت جلسة اليوم لدراسة المواد المتعلقة بـطرق الطعن في الأحكام، حيث أقرت اللجنة الأحكام الخاصة بطرق الطعن العادية مثل والتمييز، ثم انتقلت إلى طرق الطعن غير العادية، وتم إقرارها بعد إدخال تعديلات على معظمها.ورُفعت الجلسة على أن تُستكمل المناقشات في الجلسة المقبلة.