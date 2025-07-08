روّج المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان.. وقوى الأمن توقفه في برج حمود

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار مكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في العديد من المناطق ضمن .على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه به وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:أ. ن. (مواليد عام 1995، لبناني)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع .بتاريخ 2-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة على متن سيّارة نوع لون زيتي، تمّ ضبطها، وضبط كميّة من المواد المخدّرة عبارة عن 10 عبوات زجاجيّة مدوّن عليها MG KETAX، وكميّة من الحبوب المخدّرة (342 حبّة)، وكميّة من حشيشة الكيف، وعلب بلاستيكيّة، وأنابيب زجاجية…بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في العديد من مناطق على متن السّيّارة المضبوطة.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.