اعتصام في مستشفى رفيق الحريري.. والنقابة تحذر من استمرار الإهمال

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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في تضامنها الكامل مع العاملين في ، مؤكدة دعمها لاعتصامهم "المحق"، والذي يأتي نتيجة تراكم الأزمات والمعاناة اليومية التي يواجهها الموظفون في المستشفيات الحكومية، وخصوصاً لجهة التأخير المزمن في صرف الرواتب والمستحقات، وغياب رؤية واضحة لحماية حقوقهم وضمان استمرارية العامة.وأشارت الهيئة في بيان إلى أنّ مستشفى ، الذي كان لسنوات الأول في مواجهة الأوبئة والأزمات، "لا يجوز أن يُكافأ موظفوه بالإهمال والتجاهل"، بل يجب أن يُدعموا بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود والاستقرار المهني والمعيشي.وطالبت الهيئة والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما كاملة، وبالإسراع في وضع آلية عادلة وواضحة لانتظام دفع الرواتب، وتحسين التقديمات الاجتماعية، ودفع المنح المدرسية على غرار سائر ، ورفع الظلم اللاحق بالعاملين في القطاع الصحي العام، حفاظًا على الكادر وصونًا لحق المواطنين في الصحة والاستشفاء.وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن "معركة موظفي الجامعي هي معركتنا جميعًا، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق المطالب المحقة".