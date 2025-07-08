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لبنان

اعتصام في مستشفى رفيق الحريري.. والنقابة تحذر من استمرار الإهمال

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:06
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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تضامنها الكامل مع العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مؤكدة دعمها لاعتصامهم "المحق"، والذي يأتي نتيجة تراكم الأزمات والمعاناة اليومية التي يواجهها الموظفون في المستشفيات الحكومية، وخصوصاً لجهة التأخير المزمن في صرف الرواتب والمستحقات، وغياب رؤية واضحة لحماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية العامة.
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وأشارت الهيئة في بيان إلى أنّ مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الذي كان لسنوات خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والأزمات، "لا يجوز أن يُكافأ موظفوه بالإهمال والتجاهل"، بل يجب أن يُدعموا بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود والاستقرار المهني والمعيشي.

وطالبت الهيئة وزارة الصحة العامة والحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتهما كاملة، وبالإسراع في وضع آلية عادلة وواضحة لانتظام دفع الرواتب، وتحسين التقديمات الاجتماعية، ودفع المنح المدرسية على غرار سائر الإدارات العامة، ورفع الظلم اللاحق بالعاملين في القطاع الصحي العام، حفاظًا على الكادر البشري وصونًا لحق المواطنين في الصحة والاستشفاء.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن "معركة موظفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي هي معركتنا جميعًا، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم حتى تحقيق المطالب المحقة".
 
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