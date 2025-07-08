ورقة مشروطة... والشرع يعيد التاريخ!

"خَد وعَين" اطل المبعوث الى توماس برّاك على اللبنانيين حاملاً عبارات الامتنان للدولة على ردها المسؤول مستتبعا لها بـتصريحات تحمل "النقيض وضده". فهو ترفع عن تدخل في حل الازمة اللبنانية في موضوع نزع سلاح تاركاً للمسؤولين اللبنانين الحرية في التعامل لحلها، فهم اذا رغبوا، فان واشنطن ستقدم لهم كل الدعم والا فوات الفرصة، وفي نفس الوقت لم يحدد فترة زمنية لذلك، ولكنه اكد أن الرئيس الاميركي شجاع بحق الا انه لا يملك الصبر . ليس هذا فقط بل اعترف بان حزب الله هو حزب سياسي ولديه جانب عسكري، ودعا الى التوافق الداخلي، مُخرجاً من دائرة المسؤولية في التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية عبر وكيلها حزب الله وفي ذلك تحميل واضح للدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة في ما قد تصل اليه الامور لو لم تجد التعامل مع سلاح حزب الله مُلّوحاً بتركه على ما تحمل تلك العبارة من نتائج اقلها بقاء البر والجو مسرحاً مفتوحاً للاعتداءات الاسرائيلية.

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بغض النظر عن ما سيحمله الرد الاميركي على الورقة اللبنانية فان موضوع التعامل مع سلاح حزب الله بات امراً محسوماً لدى الجانب الاميركي وواجب على الدولة اللبنانية القيام به وحيال ذلك ليس امام الدولة سوى خيارين، إما الحوار مع حزب الله الذي باتت بيئته في حالة عداء واضح مع الدولة في ظل غياب واضح لمحاولة استيعاب خسائرها والعمل على طمأنتها تحت كنف الدولة الامر الذي يجعل من الحوار امر لا يُدرك منتهاه، وإما قيام الدولة باستخدام القوة لنزع السلاح اي وضع الجيش في المواجهة وهذا امر مُر وصعب، سيما وان محاولة نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات كشفت عن عجز واضح رغم الاجواء الايجابية التي احيطت به.

في الحقيقة ان رصيد الدولة اللبنانية بدأ ينفد، فرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يُمسكان بدفة السفينة لالتقاط الفرصة فيما يجلس رئيس الحكومة مرددا اغنية "عندك بحرية يا ريس" بينما يقف أعضاء الحكومة موقف المتفرج. مع الى ان من يعود بذاكرته الى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس السوري احمد بالرئيس الاميركي برعاية خاصة من ولي العهد السعودي، والحماسة والحفاوة والدعم الذي حظي بها الشرع الذي لم تمر اشهر على اقامته على كرسي الرئاسة، ودعوة لبنان الى اللحقاق بركب الشرع وتكرار الدعوة اليوم على لسان برّاك يدرك بان التاريخ سيعيد نفسه ولكن هذه المرة من البوابة فمن اتى بالشهيد رفيق بعد اتفاق الطائف لإعادة بناء الدولة والاعمار، اتى اليوم بـالشرع ولبنان فيما اذا استمر على هذا المنوال لن يبق "لؤلؤة الشرق" لان يبدو انها ستصبح "قبلة العرب" كما جاء في كلمة المفتي عبداللطيف دريان في زيارته الاخيرة لسوريا، التي تبعت زيارة زعيم المختارة وليد جنبلاط المتقن لقراءة . وبالتالي فان لبنان مهددة ورقته بالسقوط من قائمة الاهتمام الدولي لاسيما العربي والاقليمي بوجود بديل منفتح سيد يستطيع ان يعيد بناء نفسه ولديه كل المقومات الجاذبة للاستثمار والتطور.

في المحصلة، يمكن القول ان ما يجري من محادثات حول ورقة حل الازمة اللبنانية هي محادثات مشروطة بنزع السلاح اولا وان ما ورد من بنود مهما كان ترتيبها ستبقى حبراً على ورق الى حين نزع سلاح حزب الله.