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لبنان

بعد تسجيل حالة تسمم... سحب عينة "سوشي" من مطعم

Lebanon 24
08-07-2025 | 09:35
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في اطار متابعة حالة تسمم في مطعم في مدينة صور، تمّ سحب عينة suchi وعينة من جبنة burrata لاجراء فحص مخبريّ.
 
وفي سياق اخر، نُظِمَ محضر ضبط بحقّ صاحب فرن في مدينة صيدا بسبب عدم الالتزام بالوزن والسعر الرسميّ، الصادرين عن وزارة الاقتصاد.
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وفي متابعة لقرار منع التداول بنوع لبنة بلدية في صيدا، وبعد التثبت من سحب المنتج من الاسواق، أُعيد سحب عينة جديدة لاجراء الفحص المخبري.
 
 
 
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