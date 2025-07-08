وسيلة نقل جديدة.. وتحذير من مخاطرها

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لاحظ فريق " " خلال جولة له في بعض المناطق، أنّ مواطنين باتوا يتنقلون عبر "السكوتر"، في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة، وغلاء المحروقات.وقال أحد المواطنين إنّ "السكوتر" سهلة وسريعة، تماماً كما الدراجات الناريّة، وخصوصاً في زحمة السير.في المقابل، حذّرت مصادر من قيادة "السكوتر" بين السيارات والشاحنات وعلى الطرقات السريعة، لأنّ السائقين لا يضعون حماية على رؤوسهم، وهم مُعرّضون للخطر في حال حصول حادث سير.