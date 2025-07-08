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لبنان

وسيلة نقل جديدة.. وتحذير من مخاطرها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2025 | 09:45
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لاحظ فريق "لبنان 24" خلال جولة له في بعض المناطق، أنّ مواطنين باتوا يتنقلون عبر "السكوتر"، في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة، وغلاء المحروقات.
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وقال أحد المواطنين إنّ "السكوتر" سهلة وسريعة، تماماً كما الدراجات الناريّة، وخصوصاً في زحمة السير.

في المقابل، حذّرت مصادر من قيادة "السكوتر" بين السيارات والشاحنات وعلى الطرقات السريعة، لأنّ السائقين لا يضعون حماية على رؤوسهم، وهم مُعرّضون للخطر في حال حصول حادث سير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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