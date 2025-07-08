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لبنان

الراعي يكشف من بعبدا: زيارة توم براك "ممتازة جدًا"

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:17
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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أن اللقاء تناول مختلف الملفات، قائلاً: "بعضها كان ممتازًا، والبعض الآخر ما زال بحاجة إلى حلول".
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وأشار الراعي إلى أن زيارة توم براك كانت "ممتازة جدًا" بحسب تعبير الرئيس عون، مضيفًا أن ورقة الرد قد سُلّمت للرئيس، وهم الآن بانتظار جواب من حزب الله.
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