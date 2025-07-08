الراعي يكشف من بعبدا: زيارة توم براك "ممتازة جدًا"

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أكد البطريرك الكاردينال ، بعد لقائه رئيس الجمهورية في ، أن اللقاء تناول مختلف الملفات، قائلاً: "بعضها كان ممتازًا، والبعض الآخر ما زال بحاجة إلى حلول".وأشار إلى أن زيارة توم براك كانت "ممتازة جدًا" بحسب تعبير ، مضيفًا أن ورقة الرد قد سُلّمت للرئيس، وهم الآن بانتظار جواب من .