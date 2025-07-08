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لبنان
الراعي يكشف من بعبدا: زيارة توم براك "ممتازة جدًا"
Lebanon 24
08-07-2025
|
10:17
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أكد البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي
، بعد لقائه رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
قصر بعبدا
، أن اللقاء تناول مختلف الملفات، قائلاً: "بعضها كان ممتازًا، والبعض الآخر ما زال بحاجة إلى حلول".
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وأشار
الراعي
إلى أن زيارة توم براك كانت "ممتازة جدًا" بحسب تعبير
الرئيس عون
، مضيفًا أن ورقة الرد قد سُلّمت للرئيس، وهم الآن بانتظار جواب من
حزب الله
.
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